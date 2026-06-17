Sergio Ramos: Sedem let pozneje še vedno vsak dan rečeva 'da'

Sergio Ramos in Pilar Rubio sta se prvič srečala leta 2008, ko je ona delala kot televizijska novinarka, Španec pa je bil na vrhuncu svoje nogometne kariere. Iskrica med njima je preskočila leta 2012, po sedmih letih pa sta se poročila v Ramosovi domači Sevilli. Tudi po sedmih letih v zakonu pa je njuna ljubezen še vedno tako močna kot nekoč.

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Zakonca sta si večno zvestobo obljubila sredi junija, na praznovanje obletnice pa 40-letnik nikakor ni pozabil."Sedem let pozneje še vedno vsak dan govoriva da. Da, uživanju v dobrih časih, ne obupavanju v slabih, nadaljni skupni gradnji čudovite družine in odkrivanju najine poti z roko v roki. Da, najboljši ženi, materi in življenjski partnerki. Da, še tisočkrat. Noro te ljubim, draga. Vse najboljše za obletnico, draga! Ljubim te do konca!!" je ob fotoutrinkih njune poroke, ki jih je delil na Instagramu, zapisal nogometaš.