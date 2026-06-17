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Sergio Ramos: Sedem let pozneje še vedno vsak dan rečeva 'da'

Madrid, 17. 06. 2026 10.42 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
sergio ramos, pilar rubio

Sergio Ramos in Pilar Rubio sta si pred sedmimi leti obljubila večno zvestobo. Nekdanji nogometaš in manekenka pa trdita, da sta še danes tako zaljubljena kot prvi dan. Nedavno sta tako praznovala obletnico poroke, ki jo je Španec obeležil tudi z objavo na družbenih omrežjih in čustvenim posvetilom svoji dragi.

Sergio Ramos in Pilar Rubio sta se prvič srečala leta 2008, ko je ona delala kot televizijska novinarka, Španec pa je bil na vrhuncu svoje nogometne kariere. Iskrica med njima je preskočila leta 2012, po sedmih letih pa sta se poročila v Ramosovi domači Sevilli. Tudi po sedmih letih v zakonu pa je njuna ljubezen še vedno tako močna kot nekoč.

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Zakonca sta si večno zvestobo obljubila sredi junija, na praznovanje obletnice pa 40-letnik nikakor ni pozabil."Sedem let pozneje še vedno vsak dan govoriva da. Da, uživanju v dobrih časih, ne obupavanju v slabih, nadaljni skupni gradnji čudovite družine in odkrivanju najine poti z roko v roki. Da, najboljši ženi, materi in življenjski partnerki. Da, še tisočkrat. Noro te ljubim, draga. Vse najboljše za obletnico, draga! Ljubim te do konca!!" je ob fotoutrinkih njune poroke, ki jih je delil na Instagramu, zapisal nogometaš.

Preberi še Sergio Ramos s čustveno objavo obeležil obletnico poroke

Nekdanji nogometaš in manekenka sta v zakonu štirikrat postala starša. Prvega sina Sergia sta se razveselila leta 2014, leto kasneje se je rodil Marco, leta 2018 pa sta se zaročila in na svet pozdravila še sina Alejandra. Po zelo odmevni poroki  leta 2019 z več sto gosti v sevilski katedrali se jima je leta 2020 rodil še četrti sin, Máximo Adriano.

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KOMENTARJI1

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Victorinox
17. 06. 2026 11.30
Ali ni lepo, da se imajo ljudje tako radi?
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