Sergio Ramos za 93. zmago Marcu Marquezu podaril posebno darilo

Nogometni superzvezdnik Sergio Ramos je dirkaču MotoGP Marcu Marquezu za njegovo 93. zmago podaril posebno darilo. "Veš, da imava veliko skupnega – zmagovalno miselnost, ambicije in, seveda, številko 93," je dejal Ramos. Oba zvezdnika na svojih športnih opravah, s katerimi tekmujeta, nosita številko 93.

Kolegu je poslal svoj dres ekipe Monterrey. "Upam, da ti prinese veliko sreče. Želim ti uspešno sezono in da uživaš v njej," je še dejal Ramos. "Hvala, v veselje mi je, da sem dosegel teh 93 zmag in ti želim le najboljše v Mehiki," je temu odvrnil Marquez.

Za Špancem je popoln konec tedna. Po tem, ko je bil najhitrejši v kvalifikacijah, je bil najboljši tudi na sobotni sprinterski in nedeljski glavni tekmi za VN Italije. "Danes je res poseben dan. Zmagati tukaj v Italiji, v barvah italijanskega moštva in pred italijanskimi navijači, je nekaj neverjetnega," je dejal v nedeljo in priznal, da je 93. zmaga nekaj posebnega.