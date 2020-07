Šerif: Rivera zbrala zadnje atome moči, da je rešila svojega sina

33-letna igralka Naya Rivera je porabila zadnje atome moči, da je rešila svojega štiriletnega sina, preden je sama utonila, je sporočil šerif okrožja Ventura Bill Ayub. Truplo igralke so našli v kalifornijskem jezeru Piru po obsežni, šestdnevni iskalni akciji. Kot je še izpostavila policija, ni nobenih dokazov, da bi šlo za sumljivo smrt ali samomor.

Ameriška igralka Naya Rivera, najbolj znana po svoji vlogi Santane Lopez v seriji Glee, je bila pogrešana od prejšnje srede, ko je s štiriletnim sinom najela čoln in se odpravila na izlet po kalifornijskem jezeru Piru. Drugi turisti na jezeru so opazili, da je na čolnu le še štiriletnik, ki je imel na sebi reševalni jopič, na čolnu pa je bil še eden. Hitro se je začela reševalna akcija, ki pa se je kasneje spremenila v iskalno akcijo, saj so predvidevali, da je igralka utonila.

Jezero Piru v Kaliforniji

Po šestih dneh iskanja so našli truplo in potrdili, da gre za 33-letno igralko. Šerif okrožja Ventura Bill Ayub je ob tem dejal: "Zbrala je dovolj energije, da je svojega sina spravila nazaj na čoln, a ne dovolj, da bi rešila tudi sebe." Rivero so našli na severovzhodnem delu jezera, kjer je voda globoka med 10 in 18 metrov. Ayub je povedal, da so bili v dnevnem stiku z družino igralke, ki je bila ves čas iskalne akcije v bližini jezera, ter jim posredovali vse nove informacije. Šerif je povedal še, da ni nobenih indicev, da bi šlo za sumljivo smrt ali samomor. Eden izmed potapljačev, ki je sodeloval pri iskalni akciji, Robert Inglis, je dejal, da so k nesreči najverjetneje botrovali močni vetrovi, ki so čoln odnesli stran od igralke, ko je ta šla plavat. "Pri več primerih utopitve se zgodi podobno – ljudje gredo plavat brez rešilnega jopiča. Na tem jezeru lahko sunki vetra postanejo kar močni, čoln odnese, ti pa poskušaš priti nazaj ... Zagrabi te lahko krč v nogi, ljudje se utrudijo že ob plezanju nazaj na čoln, včasih se celo udarijo v glavo,"je svojo teorijo razložil Inglis. Nešteto odzivov na smrt talentirane 33-letnice Drugi člani igralske zasedbe so se na novico o tragični smrti že odzvali na družbenih omrežjih. Chris Colfer, ki je v seriji Glee igral Kurta, je na Instagramu pod skupno fotografijo njega in Rivere, zapisal: "Kako lahko prikažeš vso ljubezen in spoštovanje do nekoga v eni objavi? Kako lahko povzameš desetletje prijateljstva in smeha z besedami? Če si bil prijatelj z Nayo Rivero, preprosto ne moreš."

"Počivaj mirno, Naya. Kakšna sila si bila. Ljubezen in mir tvoji družini," pa je zapisala Jane Lynch, ki je v seriji Glee igrala trenerko Sue Sylvester.

