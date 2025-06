Šest filmov, ki želijo poustvariti fenomen Barbenheimer

Duo, za katerega nihče ni predvidel, da bo skupaj deloval tako dobro, kot je. In poletje, ko so ljudje znova množično obiskovali kinodvorane. Tako bi lahko opisali poletje 2023, ko sta 21. julija na velika platna prispela težko pričakovana komedija Barbie in drama Oppenheimer. Zgodba o ikonični lutki je osvojila srca občinstva, zgodba o očetu atomske bombe pa občutno pometla s konkurenco, ko je prišel čas za filmske nagrade. Podobno taktiko dvojne filmske izdaje so leto kasneje, sicer novembra, ubrali ustvarjalci nadaljevanja kultne klasike Gladiator in filmske različice broadwayskega muzikala Žlehtnoba. Predvsem slednji so bili s številkami lahko zelo zadovoljni.