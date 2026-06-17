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'Šest mesecev po rojstvu sina sva z možem nehala imeti spolne odnose'

Los Angeles, 17. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski je prepričana, da je spolnost ena ključnih stvari, ki mora biti prisotna v zvezi. Kot je priznala slavna manekenka, je njena zveza razpadla prav zato, ker z nekdanjim možem po rojstvu sina nista več imela spolnih odnosov. Ko sta postala starša, ju je to prej razdvajalo kot združevalo, zato sta se ločila.

"Šest mesecev po rojstvu sina sva z možem nehala imeti spolne odnose. Manj kot leto kasneje sva se razšla," je brez dlake na jeziku razkrila Emily Ratajkowski. Slavna manekenka je v osebnem zapisu, objavljenem v prestižni reviji The Cut, odkrito spregovorila o propadu svoje zakonske zveze s producentom Sebastianom Bear-McClardom.

Emily Ratajkowski je razkrila razlog za ločitev.
Emily Ratajkowski je razkrila razlog za ločitev.
FOTO: AP

Po njenih besedah se je njuna skupna pot začela drastično spreminjati že kmalu po prihodu sina Sylvestra Apolla Beara na svet marca leta 2021. Manekenka je priznala, da je prehod na novo življenjsko fazo izredno težaven in da je materinstvo prineslo fizične in čustvene spremembe, ki so vplivale tudi na njen zakonski odnos. Čeprav se je sprememba v njunem odnosu sprva zdela kot del naravnega procesa prilagajanja, se je kasneje izkazala za usodno vrzel med zakoncema.

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Nekdanja zakonca sta se tako razšla julija 2022, 33-letnica pa verjame, da so prav korenite spremembe, povezane z novo vlogo staršev, načele stabilnost njunega razmerja, ki sta ga sicer začela leta 2018. Po razhodu se je soočila z novo realnostjo kot mati samohranilka.

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V tem času je igralka eksperimentirala s kratkotrajnimi zvezami, s katerimi je poskušala ponovno najti svoj občutek svobode in prebuditi lastno identiteto, ki je bila med zakonom potisnjena v ozadje. A je na koncu spoznala, da ji takšen način življenja ni prinesel pričakovanega notranjega miru ali osebnega zadoščenja. Njen fokus zato ostaja vzgoja sina, februarja letos pa je potrdila, da je v zvezi s priznanim francoskim filmskim režiserjem Romainom Gavrasom.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Emily Ratajkowski materinstvo ločitev zakon intima Sebastian Bear-McClard

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