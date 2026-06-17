"Šest mesecev po rojstvu sina sva z možem nehala imeti spolne odnose. Manj kot leto kasneje sva se razšla," je brez dlake na jeziku razkrila Emily Ratajkowski. Slavna manekenka je v osebnem zapisu, objavljenem v prestižni reviji The Cut, odkrito spregovorila o propadu svoje zakonske zveze s producentom Sebastianom Bear-McClardom.

Emily Ratajkowski je razkrila razlog za ločitev. FOTO: AP

Po njenih besedah se je njuna skupna pot začela drastično spreminjati že kmalu po prihodu sina Sylvestra Apolla Beara na svet marca leta 2021. Manekenka je priznala, da je prehod na novo življenjsko fazo izredno težaven in da je materinstvo prineslo fizične in čustvene spremembe, ki so vplivale tudi na njen zakonski odnos. Čeprav se je sprememba v njunem odnosu sprva zdela kot del naravnega procesa prilagajanja, se je kasneje izkazala za usodno vrzel med zakoncema.

Nekdanja zakonca sta se tako razšla julija 2022, 33-letnica pa verjame, da so prav korenite spremembe, povezane z novo vlogo staršev, načele stabilnost njunega razmerja, ki sta ga sicer začela leta 2018. Po razhodu se je soočila z novo realnostjo kot mati samohranilka.