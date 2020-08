Šest mesecev po smrti Caroline Flack: 'Pogrešamo jo vsak dan'

40-letno Caroline Flack , voditeljico resničnostnega šova Love Island, so našli 15. februarja v njenem stanovanju v Londonu , mrliška oglednica Mary Hassell pa je v poročilu zapisala, da se je pokojna pred smrtjo soočala z duševnimi težavami, ki so bile posledica sojenja za napad na izbranca Lewisa Burtona . Pod hudim pritiskom pa naj bi bila tudi zaradi pozornosti rumenih medijev.

Mineva šest mesecev od smrti televizijske zvezde, ki se je vtisnila v številna srca gledalcev britanskega šova Otok ljubezni (Love Island). Njeni prijatelji so delili skupne fotografije in razmišljali o prijateljstvu. "Šest mesecev brez tebe. Pogrešam te. Pazi na svoje prijatelje," je zapisala Louise Teasdale ob galeriji fotografij, na katerih sta skupaj s pokojno prijateljico, kjer pozirata in se smejita.

Mollie Grosberg je delila črno-bel video, na kateri je skupina prijateljev, ki se smejejo in prepevajo. "Kdo bi rad govoril o tej veliki žalosti? Je kot udarec v črevesje. Vsi jo pogrešamo vsak dan in se o njej pogovarjamo," je zapisala Grosbergova."Pustila nam je tako veliko bolečo luknjo v življenju in šest mesecev se je zdelo kot en dan. Vsak dan bi lahko napisala poklon, in to bi ji bilo všeč. Ona ljubi ljudi in ljubi ljudi, ki jo ljubijo, zato jo imejmo za vedno radi."