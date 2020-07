Sestavili peticijo za opozorilne znake ob jezeru Piru, kjer je izginila 33-letna igralka

Jordanova je ugotovila, da domačini okrožja Ventura, kjer se nahaja jezero, zaradi slabih razmer ne obiskujejo tega območja, a se mnogi turisti ne zavedajo nevarnosti. "Ob jezeru Piru so potrebni znaki. Dovolj imamo čakanja. Zahtevamo pravico za vse, ki so izginili v jezeru. Postavite znake," je zaključila pobudnica. Ob tem je še poudarila, da uradniki ne bi smeli obtoževati posameznikov, ker niso nosili rešilnih jopičev in jih poziva, naj sami prevzamejo odgovornost. Dodaja še, da bi morali jezero 'zapreti'.

Po poročanju Los Angeles Times se je v jezeru med letoma 1994 in 2000 utopilo približno sedem ljudi. Med žrtvami so zabeležili plavalce, ki so se podali v vodo brez rešilnega jopiča. To je potrdil tudi šerif okrožja Ventura,Kevin Donoghue, ki se zaveda težav glede utopitev v jezeru.

33-letna igralka se ni vrnila na čoln k svojemu sinu, po tem, ko se je odločila, da bo v jezeru zaplavala. Za takšne dogodke so pogosto krivi močni vetrovi, hladna voda in globina jezera. "To območje je zloglasno zaradi vetrov," je o jezeru dejal Donoghue. "Nihče ničesar ne ve," je za People povedal vir blizu igralke. "Vsi le čakamo in skušamo ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo."

Sin pogrešane igralke v oskrbi njenega nekdanjega soproga

Med tem, ko oblasti še vedno iščejo pogrešano Nayo, za njunega sina skrbi Ryan Dorsey. Igralka in njen nekdanji mož sta se spoznala leta 2010 na snemanju serije Glee. V razmerju sta imela tako vzpone in padce, zato sta se pred poroko že večkrat razšla. Poročena sta bila med letoma 2014 in 2018, ko sta dobila tudi sina Joseyja, zato sta po ločitvi še vedno ostala v dobrih odnosih.