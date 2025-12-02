Šestdesetletna Elizabeth Hurley znova navdušuje v kopalkah

Oboževalci so se s pohvalami zgrinjali v komentarjih: "Videti si stara 25 let," je dejal eden od njih, drugi pa je dodal: "Se je ta ženska v zadnjih treh desetletjih dejansko postarala?" Tretji pa je vprašal: "Zakaj se E Hurley ne stara?"

Igralko med drugim očitno mladostno ohranja tudi nova romanca s pevcem Billyjem Rayom Cyrusom, očetom pevke in igralke Miley Cyrus. Par je romanco potrdil konec meseca maja, ko sta se skupaj udeležila odprtja razstave, 64-letnik pa je izbranko označil za svoje čudovito dekle.