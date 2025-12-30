Naslovnica
Šestdesetletnica, ki letom uspešno kljubuje: znova pozirala v kopalkah

Los Angeles, 30. 12. 2025 09.04 pred 33 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.K.
Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley je na družbenih omrežjih delila novo fotografijo v bikiniju, s katero je ponovno požela veliko pozornosti. Ob tem je razkrila nasvet priznanega modnega fotografa Stevena Meisla, ki ga je prejela pred desetletji in ji še danes pomaga ohranjati mladosten videz, tudi pri njenih 60 letih.

Elizabeth Hurley s svojimi sledilci rada deli zapeljive fotografije. Tudi pri 60 letih pogosto pozira v bikiniju, z objavami pa vedno znova pritegne ogromno pozornosti in nič drugače ni bilo tudi tokrat, ko je na družbena omrežja objavila novo fotografijo v kopalkah, za katero pa stoji nasvet, ki se ga drži že leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko sem posnela svojo prvo naslovnico ameriškega Voguea (seveda v bikiniju), me je izjemni Steven Meisel naučil, kako pomembna je osvetlitev od zadaj za laskavo fotografijo, posneto na plaži. Še danes upoštevam njegov nasvet," je med drugim novi fotografiji pripisala manekenka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralko med drugim mladostno ohranja tudi razmerje s pevcem Billyjem Rayom Cyrusom, očetom pevke in igralke Miley Cyrus. Par je romanco potrdil konec meseca maja, za božič pa sta svoje oboževalce navdušila tudi s skupno fotografijo, na kateri pozirata v ujemajočih se prazničnih opravah.

Elizabeth Hurley bikini manekenka igralka Billy Ray Cyrus

Nightingale
30. 12. 2025 09.13
Pozabili ste dodati, da je njeno telo izklesano...
Amor Fati
30. 12. 2025 09.11
Ko sta bila skupaj z Grantom, jo je zamenjal za navadno ulično delavko. Le zakaj?
biggbrader
30. 12. 2025 09.37
Je imela bolj izklesano.
bibaleze
