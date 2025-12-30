Šestdesetletnica, ki letom uspešno kljubuje: znova pozirala v kopalkah

Elizabeth Hurley s svojimi sledilci rada deli zapeljive fotografije. Tudi pri 60 letih pogosto pozira v bikiniju, z objavami pa vedno znova pritegne ogromno pozornosti in nič drugače ni bilo tudi tokrat, ko je na družbena omrežja objavila novo fotografijo v kopalkah, za katero pa stoji nasvet, ki se ga drži že leta.
"Ko sem posnela svojo prvo naslovnico ameriškega Voguea (seveda v bikiniju), me je izjemni Steven Meisel naučil, kako pomembna je osvetlitev od zadaj za laskavo fotografijo, posneto na plaži. Še danes upoštevam njegov nasvet," je med drugim novi fotografiji pripisala manekenka.
Igralko med drugim mladostno ohranja tudi razmerje s pevcem Billyjem Rayom Cyrusom, očetom pevke in igralke Miley Cyrus. Par je romanco potrdil konec meseca maja, za božič pa sta svoje oboževalce navdušila tudi s skupno fotografijo, na kateri pozirata v ujemajočih se prazničnih opravah.
