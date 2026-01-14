Šestletni deček navdušil na rdeči preprogi

Minuli konec tedna so se na rdeči preprogi podelitve zlatih globusov sprehodili številni zvezdniki, ki so s svojimi prestižnimi večernimi toaletami kradli poglede in navduševali navzoče, a največ pozornosti je požel prav šestletni Duke McCloud, ki je očaral v kriminalni drami All Her Fault.

Duke McCloud FOTO: Profimedia

Simpatični igralec je na slovesnosti nosil moder suknjič, ki ga je kombiniral s črno-belimi čevlji, majhnim žepnim robčkom in očarljivo smaragdno broško, ki mu je bila še posebej všeč. V pogovoru za Entertainment Tonight je Duke razkril, da se je za to obleko odločil, ker mu je bila všeč barva in ker je lahko dodal nakit in robec, da bi videz dopolnil.

Čeprav ni bil nominiran za nagrado, je njegov nastop na rdeči preprogi požel ogromno pozornosti, o njem pa še danes govorijo številni oboževalci na družbenih omrežjih. Mnogi so ga označili za enega najbolje oblečenih gostov večera, čeprav je bila konkurenca na tako svečanem dogodku velika.