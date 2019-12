Šestmilijonska jahta Marca Anthonyja v plamenih

Jahto Marca Anthonyja so v večernem času zajeli plameni, nato pa se je plovilo prevrnilo na bok. Gasilci so bili na licu mesta zelo hitro, požar pa so imeli pod nadzorom v dveh urah. Anthonyja takrat ni bilo na jahti, nihče od članov posadke ni bil poškodovan.

Ameriški mediji poročajo, da je v miamijskem pristanišču zagorela luksuzna jahta slavnega pevca Marca Anthonyja. Na kraj požara je okoli pol osme zvečer prispelo več gasilskih enot. Da so obvladali ogenj, so potrebovali dve uri, medtem pa se je 36-metrska jahta obrnila na bok. Na pomoč so priplula tudi gasilska plovila: "Zaradi izredno močnega ognja na ladji smo šli v zelo agresivno akcijo, na pomoč smo poklicali tudi plovila," je kasneje medijem dejal pripadnik gasilske enote, na kraju požara je bilo več kot 45 gasilcev. Vzrok požara trenutno še ni znan, v času požara zvezdnik ni bil prisoten, tuji mediji še poročajo, da nihče od članov posadke ni poškodovan. Luksuzna jahta naj bi bila ocenjena na šest milijonov evrov.