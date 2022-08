Sestra Amber Heard: MTV, ogabni ste in več kot očitno obupani

Dejstvo, da je MTV zaposlil Johnnyja Deppa in z njim posnel skeč, v katerem je v virtualni obliki kot astronavt pozdravil publiko in dejal, da išče službo, še vedno razburja javnost. Podelitev glasbenih nagrad je sedaj javno skritizirala tudi sestra Amber Heard, ki je bila nad potezo organizatorjev zgrožena.

"MTV, ogabni ste in več kot očitno obupani. Resnično upam, da nihče od ljudi, ki so sprejeli to odločitev, nima hčera," je v zgodbi na Instagramu zapisala Whitney Heard in s tem znova podprla svojo sestro Amber Heard, za katero je maja sedla na stolček za priče na sodišču v Virginiji. Zapisu je dodala ključnik 'stojim z Amber Heard' in ključnik, ki sporoča, da MTV podpira družinsko nasilje.

Veliko kritik se je na MTV vsulo že v nedeljo, ko se je na podelitvi VMA pojavil Johnny Depp kot astronavt na hologramu, ki je lebdel nad odrom in govoril: "Hej, veste kaj? Potrebujem delo. Rojstni dnevi, bar micva, bat micva, poroke, karkoli potrebujete ... karkoli. O, pa še zobozdravnik sem." Nekaterim se je poteza sicer zdela zabavna, drugi pa so ji na družbenih omrežjih ostro nasprotovali: "Hollywood rad spominja ljudi, kako rad ščiti nasilneže. Prav potrudili se bodo, da to naredijo. Johnny Depp nima nobene prave povezave z VMA, ampak kljub temu je tam, ker to pač počnejo."

