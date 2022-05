Sestra Amber Heard na pričanju opisala fizično nasilje Johnnyja Deppa

Igralkina sestra je povedala enako, kot so povedale že mnoge druge priče: razmerje med zvezdnikoma je bila na začetku ljubeče in mirno. Ko sta prestopila prvi mejnik, prvo leto zveze, so se začele težave. Whitney je povedala, da se je Johnnyjevo obnašanje spremenilo, ko je bil pod vplivom drog in alkohola. Dodala je tudi, da se je ob vsem tem spremenil tudi Amberin karakter. Povedala je, da je njena sestra postala vse manj družabna, da je nehala spati in je bila vidno izčrpana.