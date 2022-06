Sestra Amber Heard: Vem kaj sem videla, resnica je na tvoji strani

Whitney Heard je svojo sestro podprla na sojenju v Virginiji, kjer je na stolu za priče trdila, da je bila priča, ko je bil Johnny nasilen do Amber. Sestri je bila v oporo tudi ob branju razsodbe, v kateri je porota odločila, da je ta kriva obrekovanja zaradi laganja o tem, da je bila žrtev družinskega nasilja. Sedaj ji je v bran stopila še na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je nanjo ponosna.

"Sestrica, podpirala te bom. Včeraj, danes in jutri bom ponosna, ker si se postavila zase, pričala tukaj v Virginiji in v Veliki Britaniji ter bila glas tistih, ki ne morejo spregovoriti o stvareh, ki so se dogajale za zaprtimi vrati," je Whitney Heard zapisala na Instagramu, ob tem pa objavila črno fotografijo z belim napisom #istandwithamberheard (stojim z Amber Heard). Gre za ključnik, ki ga na spletu uporabljajo podporniki njene sestre Amber Heard.

icon-expand Whitney in Amber na poti iz sodne dvorane po branju odločitve porote. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je zapisala: "Vedeli sva, da bo ta bitka težka, da nama verjetno ne bo uspelo. Ampak kljub temu si spregovorila. V čast mi je bilo pričati zate in to bi naredila še milijonkrat, ker vem, kaj sem videla in ker je resnica vedno na tvoji strani. Zelo mi je žal, ker se to ni odražalo v odločitvi porote, ampak nikoli ne bom obupala nad tabo in enako velja za vse, ki ti stojijo ob strani. Za vedno bom ob tebi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Whitney se je z zapisom odzvala na odločitev porote, ki je prejšnji teden po šestih tednih odmevnega sojenja odločila, da je Amber Heard kriva obrekovanja v vseh točkah obtožnice, ker je v članku za Washington Post zapisala, da je bila žrtev družinskega nasilja. Čeprav v njem ni imenovala nekdanjega moža Johnnyja Deppa, se je porota strinjala, da je v op-edu očrnila igralčevo ime in s tem škodovala njegovi karieri.