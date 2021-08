Sestra Britney Spears objavila posnetek svojega joka, tolažila jo je triletna hčerka

Jamie Lynn Spears na posnetku joka svoji triletni hčerki Ivey, deklica pa jo tolaži, da bo vse v redu. Kot se zdi, je nekdanja igralka in mlajša sestra Britney Spears jokala zaradi skrhanega odnosa s pevko. Britney je namreč pred tedni izjavila, da bo tožila družino zaradi vsega, kar so ji storili v zadnjih 13 letih, odkar živi pod okriljem strogega skrbništva.

"Vse bo v redu, mami. Vse bo v redu, mamica moja," je Jamie tolažila hčerka na zvočnem posnetku, ki ga je objavila na svojem Instagramu, Jamie pa se ji je zahvalila: "Hvala, ljubica moja."

Igralka je avdio posnetek objavila dvakrat. Prvič le na črnem ozadju, drugič pa s pripisom 'prižgite zvok' in s tem povabila sledilce, da prisluhnejo njenemu joku.

Jamie Lynn in Brintey sta na bojni nogi že nekaj mesecev, predvsem odkar je pevka celotno svojo družino obtožila nepravičnega odnosa do nje. Še huje pa je postalo, ko je Jamie Lynn nastopila na glasbenih nagradah, ki jih podeljuje radio Disney. Tam je Jamie nastopila in med kompilacijo pesmi zapela tudi nekaj sestrinih uspešnic, kar je Britney zelo razjezilo. "Ni mi všeč, da se je moja sestra pojavila na Disneyjevih nagradah in da je nastopila tudi na moje pesmi. Moj tako imenovani podporni sistem je tisti, ki me je najbolj prizadel!"

Sicer je Jamie vseskozi ostala tiho in zadeve ni na veliko komentirala. Edina stvar, ki jo je povedala, je bila: "Morda podpore nisem izkazala na način, ki bi zadovoljil širšo množico (#FreeBritney gibanje) in nisem objavljala ključnikov na družbenih omrežjih, a zagotovim vam lahko, da sem svojo sestro podpirala že dolgo, preden je dobila svoj ključnik in zagotovim lahko, da jo bom še naprej podpirala, tudi ko bo ključnik pozabljen."