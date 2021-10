Sestra Britney Spears trdi, da sta jo starša pri 16 silila v splav

V odlomkih iz avtobiografije Things I Should Have Said, ki jih je pridobil portal TMZ, 30-letna Jamie Lynn trdi, da sta njen oče Jamie in mama Lynne, potem ko jima je leta 2007 povedala, da je noseča, prišla v njeno sobo in jo poskušala prepričati, da je imeti otroka na tej točki njenega življenja slaba ideja.

"To bo uničilo tvojo kariero. Premlada si za to. Ne veš, kaj počneš. Obstajajo tablete, ki jih lahko vzameš. Lahko ti pomagava, da se rešiš te težave ... Poznam zdravnika," trdi, da so ji starši to zaukazali in dodaja, "vsi okoli mene so samo želeli, da bi ta 'težava' izginila ... Vsi so bili prepričani, da bi bila prekinitev nosečnosti najboljša poteza."

Nenazadnje se je Jamie na koncu odločila, da bo nadaljevala z nosečnostjo, a se je zaradi tega močno sprla z očetom Jamiejem, padale so žaljivke, ko ji je celo predlagal, da naj da svojega otroka v posvojitev.

Prav tako trdi, da so ji starši naročili, naj sestri Britney ne pove ničesar o nosečnosti. "Potrebovala sem jo bolj kot kdaj koli prej in v mojem najbolj ranljivem obdobju mi ni mogla pomagati ... Še danes čutim bolečino, ker svoji sestri nisem mogla povedati sama."

Na koncu se je družina z Us Weekly dogovorila za objavo novice leta 2008, ko je revija objavila prvo fotografijo dojenčice Maddie, ki je zdaj stara 13 let.

Jamie Lynn je dodala, da sta se z mamo Lynne skrivali v koči, za katero je prepričana, da se je nahajala v Connecticutu, dokler zgodba ni bila objavljena. Medtem ko sta skupaj preživljali zahvalni dan, Jamie trdi, da "njena mama ni skrivala razočaranja nad njo."

Jamie Lynn ima prvorojenko Maddie z nekdanjim izbrancem Caseyjem Aldridgeem. Z možem Jamiejem Watsonom pa imata še triletno hčer Ivey.

Njena sestra Britney je že mesece obtoževala Spearsove, ker so sodelovali pri aferi glede njenega skrbništva. Oboževalcem je povedala, da bi svojo družino – vključno s sestro Jamie Lynn – zlahka razkrinkala za njihove prekrške v interaktivni izmenjavi vprašanj in odgovorov.

"Gospod, usmili se moje družine, če bom kdaj dala intervju!!!" je prejšnji teden 39-letna Britney zapisala na Instagramu.