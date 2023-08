Sestra Celine Dion: Ne najdemo delujočega zdravila, a pomembno je upanje

"Iskreno mislim, da mora več počivati. Vedno da vse od sebe, vedno poskuša biti najboljša in vrhunska pri svojem delu. Na eni točki ti srce in telo skušata nekaj povedati. Pomembno je, da poslušaš," je prepričana pevkina sestra, ki je dodala, da se Celine trudi ohraniti svoje fizično zdravje in se v prihodnosti vrniti k nastopanju.

"Zaupamo ji. To ji je prirojeno, disciplinirana je na vseh področjih svojega življenja." Kljub trudu in sodelovanju z največjimi strokovnjaki na zdravstvenem področju pa do tega trenutka še niso našli zdravila, ki bi delovalo. "Pomembno je imeti upanje," je prepričana pevkina sestra.