Sestra Celine Dion sporočila, da je pevka izgubila nadzor nad mišičevjem

Decembra 2022 je Celine napovedala, da bo morala odpovedati preostanek svoje svetovne turneje Courage zaradi napredujoče in neozdravljive nevrološke motnje, ki napada mišice – vključno z glasilkami in srcem.

"Srce se mi lomi, saj je bila vedno zelo disciplinirana. Vedno je trdo delala. Najina mati ji je vedno govorila, da ji bo uspelo in bo vse naredila tako, kot je treba," je dejala Claudette in dodala, da si pevka še vedno želi stopiti na oder kljub slabim obetom. "Res je, da so tako naše kot njene sanje, da bi znova nastopala. V kolikšnem obsegu? Ne vem," je bila iskrena.

"Glasilke so mišice in srce je prav tako mišica," je priznala Claudette med pogovorom za kanadsko televizijo 7 Jours. "To je tisto, kar se me najbolj dotakne. Gre za en odstotek od milijon primerov, znanstveniki pa še niso naredili veliko raziskav, ker ta bolezen ne prizadene veliko ljudi," je še povedala in ob tem dodala, da je sama navezala stik z več ljudmi, ki imajo enako diagnozo kot njena sestra, in so tako oni kot njihovi svojci izgubili upanje, da bo kdaj dostopno zdravilo.

Claudette je povedala, da se je množica bolnikov in njihovih družin za pomoč obrnila na dobrodelno organizacijo družine Dion, Fondation Mama Dion. Poslali so tudi prijazna sporočila, medtem ko se Celine bori z boleznijo. "Ko bi le videli, koliko je sporočil, ki jih fundacija prejme z vprašanji o zdravju Celine! Ljudje nam govorijo, da jo imajo radi in molijo zanjo," je rekla. "Prejema toliko sporočil, daril in blagoslovljenih razpel," je še dodala.