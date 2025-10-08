Sestra Dolly Parton: Celo noč sem molila zanjo

Freida Parton, sestra slovite ikone country glasbe Dolly Parton, je javnost prek objave na družbenih omrežjih pozvala k molitvi za svojo starejšo sestro, kar je med njenimi oboževalci povzročilo precejšnjo zaskrbljenost in burno reakcijo. V ganljivem zapisu, objavljenem v torek, je Freida razkrila, da je bila "celo noč pokonci in molila za svojo sestro, Dolly".
Ta izjava je še toliko bolj prestrašila pevčine oboževalce, saj je ta pred kratkim, 28. septembra, preložila svojo težko pričakovano serijo nastopov v Las Vegasu. "Kot mnogi veste, sem se spopadala z nekaterimi zdravstvenimi izzivi in moji zdravniki mi pravijo, da moram prestati nekaj posegov," je Dolly takrat zapisala na družbenem omrežju.
Poudarila je, da želi oboževalcem ponuditi predstavo, ki si jo zaslužijo in jo sama želi pokazati, zato mora biti v vrhunski formi. Dolly je zagotovila, da se 'ne bo umaknila iz posla, ker ji Bog še ni naročil, naj se ustavi', vendar verjame, da ji naroča, 'naj zdaj upočasni', da se bo lahko pripravila na nove velike pustolovščine. V tem času bo nadaljevala z delom na svojih projektih od doma v Nashvillu.
Freida pojasnjuje: "Nisem želela prestrašiti javnosti"
Glede na burno reakcijo, ki jo je izzvala njena začetna objava, je Freida Parton hitro reagirala z dodatnim sporočilom, objavljenim v torek zvečer, da bi pomirila zaskrbljene. Poudarila je, da 'ni nameravala nikogar prestrašiti niti ni želela, da bi zvenelo tako resno', ko je prosila za molitev. Pojasnila je, da se je njena sestra počutila zgolj nekoliko slabše in da je za molitve zaprosila iz svojega močnega prepričanja v njihovo moč. Njeno pojasnilo je prišlo kot olajšanje za mnoge, prav tako pa je pomagalo razbliniti špekulacije o morebitni hudi bolezni.
Poleg aktualnih izzivov se je Dolly Parton pred tem že soočala z zdravstvenimi težavami. Septembra je morala zaradi vnetja, ki je sledilo ledvičnemu kamnu, odpovedati nastop v svojem zabaviščnem parku Dollywood. Takrat je v videoposnetku pojasnila: "Izkazalo se je, da je bila okužba in zdravnik je rekel: 'Trenutno ne smete potovati, zato potrebujete nekaj dni za okrevanje.'"
