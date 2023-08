Sestra Gigi in Belle Hadid prvič na modni brvi

Alana Hadid je sledila stopinjam mlajših sester Gigi in Belle Hadid ter se tudi sama preizkusila v manekenskih vodah. V okviru tedna mode v danski prestolnici je nastopila na modni reviji Saks Potts Spring 2024. 40-letna Alana, ki je nedavno praznovala rojstni dan, je na Instagramu s sledilci delila utrinke iz zaodrja modnega dogodka.

"Trenutek, ki si ga bom zapomnila," je na družbeno omrežje zapisala Alana in se zahvalila oblikovalkama Cathrine Saks in Barbari Potts, ki sta jo vključili v modno revijo in predstavitev najnovejše kolekcije. Alana je v zapisu razkrila, da se je na reviji kot prva sprehodila po brvi ter da je na dogodku deževalo. V galerijo spominov je vključila tako fotografije kot videoposnetke.

Alana, ki se je v vlogi manekenke preizkusila prvič, prihaja iz družine, kateri modni svet še zdaleč ni tuj. Njeni dve mlajši polsestri Gigi in Bella sta namreč svetovno znani manekenki, kot maneken pa se je prav tako izkazal njen mlajši polbrat Anwar Hadid. Alana si s slavnima sestrama in bratom deli očeta, znanega poslovneža Mohameda Hadida.