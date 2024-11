Sestra Jennifer Lopez na fakulteti obiskala hčerko Bena Afflecka

Najstarejša hčerka Bena Afflecka Violet je pred kratkim začela obiskovati prestižno univerzo Yale, kjer jo je obiskala mačehina sestra Lynda . Kljub temu, da se zvezdniški par ločuje, člani njunih družin ohranjajo stike in se še naprej družijo, kar dokazuje tudi skupna fotografija, ki sta jo na družbenem omrežju delili 18-letnica in 53-letna novinarka.

Čeprav se je o ločitvi Afflecka in Lopezove govorilo že več mesecev, pa je pevka uradno prošnjo za razvezo vložila šele avgusta, kot datum razhoda pa navedla 26. april 2024. Vir blizu nekdanjega para je za People dejal, da oba zvezdnika sedaj na prvo mesto postavljata svoje otroke: "Zelo se je trudila, da se stvari ne bi tako končale, sedaj pa ima zlomljeno srce. Otroka sta njena prioriteta, tako kot sta to vedno bila."

Julija so Lopezovo fotografi ujeli med vožnjo s kolesom po Hamptonsu, kjer so ji družbo delali prijatelji, med njimi pa je bila tudi Violet. Mačeho in pastorko so le nekaj ur prej opazili med sprehodom z roko v roki, kljub temu, da je takrat med zakoncema vladalo napeto ozračje, pa je vir blizu pevke povedal, da Violet in Jennifer uživata v družbi druga druge.

"Srečni sta, da lahko skupaj preživita nekaj časa in uživata v trenutku," je povedal vir, zvezdnica pa je istega meseca na družbenem omrežju delila še video, na katerem se s pastorko vozita v kabrioletu, z njima pa je bila še Violetina prijateljica.