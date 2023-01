Sestra Jeremyja Rennerja navdušena nad bratovim hitrim okrevanjem po nesreči

"Če kdo pozna Jeremyja, ve, da je borec in se ne šali. Podira vse cilje glede napredka. Ne bi mogli biti bolj pozitivni glede poti, ki je pred nami," je še povedala njegova sestra in s tem vlila upanje tudi igralčevim oboževalcem.

Družina 52-letnika redno obiskuje v bolnišnici in mu tako izkazuje vso podporo ter ljubezen, ki jo potrebuje za uspešno okrevanje. Obiskali so ga tudi ob njegovem rojstnem dnevu, ki ga je praznoval 7. januarja. Dva dni pred rojstnim dnevom je objavil posnetek na Twitterju, na katerem mu sestra nudi masažo glave. "Dan na intenzivni negi, ki ni bil odličen, se je spremenil v čudovit dan z mojo sestro in mamo. Najlepša hvala," je zapisal ob posnetku. Zbral je več kot 743.000 všečkov in več kot 40,8 milijona ogledov.