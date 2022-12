Sestra Kate Moss o nepotizmu: Življenje ni pošteno!

Lottie Moss, polsestra manekenke in igralke Kate Moss, se je na družbenih omrežjih razgovorila o tem, da je naveličana polemik o nepotizmu. Manekenka, ki je sicer sledila stopinjam starejše polsestre, se je obregnila ob to, da je tudi sama kljub slavnemu priimku lahko zavrnjena. Priznala je, da življenje pač ni pošteno, a obenem svoje oboževalce spodbudila, da ostanejo pozitivni in verjamejo v svoj uspeh.

"Tako sem sita ljudi, ki krivijo nepotizem za to, da niso bogati, slavni ali uspešni," je na družbenih omrežjih povedala Lottie Moss. Mlajša polsestra supermodela Kate Moss se je s tem obregnila ob dejstvo, da slavni priimek ni zagotovilo, da te ne bodo zavrnili. "Očitno ni pošteno, da ljudje, ki prihajajo iz slavnih družin, zaradi tega dobijo nogo. Ampak uganite kaj? Življenje ni pošteno," je zapisala v tvitu, ki je bil kasneje izbrisan. icon-expand Lottie Moss FOTO: Profimedia Zvezdnico je k zapisu sicer spodbudil članek o nepotizmu ene izmed newyorških revij, v katerem sicer ni bila omenjena, a se je očitno vseeno počutila vključeno. V reviji je bilo imenovanih več potomcev slavnih, ki so izkoristili svoje družinske povezave, da bi napredovali v zabavni industriji, med drugim Dakota Johnson, Lily-Rose Depp, Ben Platt, Zoë Kravitz, Maude Apatow in drugi. PREBERI ŠE Zvezdnica Evforije o nepotizmu: Upam, da bom nekoč ponosna na svoje delo Lottie je med drugim z zapisi spodbudila svoje sledilce, da lahko storijo vse, kar si zamislijo. "Namesto, da ste negativni glede uspeha drugih ljudi, pojdite in poskusite ustvariti svoj uspeh," je povedala. Pozneje je sicer priznala, da je zelo hvaležna za določene priložnosti v življenju. "Očitno imam privilegij, da sem povezana s supermodelom," je nadaljevala in dodala, da je privilegirana tudi zaradi številnih drugih razlogov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 24-letnica je prav tako objavila videoposnetek na TikToku, v katerem je svojo sliko dodala v čoln, ki lebdi v zraku."Moj priimek nenadoma izgine, ko ljudje govorijo o nepotizmu," je zapisala ob videu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lottie je šla po sestrinih stopnjah in svojo kariero v manekenskem svetu začela pri 16 letih. Leta 2014 je bila predstavljena v številki Teen Vogue, dve leti kasneje pa je krasila naslovnico majske številke francoskega Vogua skupaj z modelom Luckyjem Bluejem Smithom. Manekenka je denar služila tudi preko platforme OnlyFans.