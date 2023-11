Sestra Mariah Carey prosi za pomoč: Ne morem si privoščiti novih zob

Alison že leta trpi za virusom HIV, zaradi katerega je bila tudi na rehabilitaciji. Svojo sestro je večkrat prosila za denar, ker ji ni ustregla, pa se je za preživetje ukvarajala s prostitucijo. Obenem jo je pred dvema letoma tudi tožila, saj je v avtobiografiji The Meaning of Mariah Carey Mariah odkrito spregovorila o odraščanju in travmatičnih izkušnjah, ki jih je bila deležna zaradi svoje sestre. Zaradi finančne stiske se ni odločila za odvetnika, zato se je zastopala kar sama. V tožbi je zanikala vse sestrine obtožbe, obenem pa zapisala, da trpi zaradi posttravmatske stresne motnje, tesnobe, depresije, težave pa ima tudi z hrbtenico. V preteklosti je bila tudi napadena, kar ji je prineslo možganske poškodbe.

Ne le sestro, Alison je tožila tudi mamo Patricio zaradi spolne zlorabe. Zapisala je, da jo je mati od 10. leta starosti silila k spolnim odnosom z neznanci in da je morala sodelovati v satanističnih ritualih. "Obred je vedno potekal nekje med drugo in četrto uro zjutraj, udeležili pa so se ga tako odrasli kot otroci. Ni potekalo vsak teden, ampak ob določenih datumih. Vsi so nosili črne kapuce in hodili z enega konca sobe na drugega. Ko so začeli obred, so govorili v nekem tujem jeziku. Mislim, da je bilo latinsko," je takrat povedala.