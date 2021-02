Sestra Mariah Carey v tožbo zaradi knjige spominov

Potem, ko je pop zvezdnica septembra lani izdala knjigo spominov, v kateri je razkrila tudi mnoge boleče družinske skrivnosti, se je njena starejša sestra odločila za tožbo. Zmotile so jo namreč nekatere navedbe iz časov njunega odraščanja. Mariah je v avtobiografiji opisala mnoge travmatične izkušnje, ki so bile plod namernega ravnanja sestre Alison.

Mariah Careyje avtobiografijoThe Meaning of Mariah Careyizdala 29. septembra 2020. Javnost je presenetila z odkrito pripovedjo o odraščanju in travmatičnih izkušnjah, ki jih je bila deležna zaradi sestreAlison. Careyjeva je starejšo sorojenko že večkrat označila za 'globoko ranjeno osebo', njeno ravnanje pa je skušala razumeti. 58-letna Alison se je sedaj odločila za tožbo.

icon-expand Mariah Carey je z oboževalci delila številne grozljive izkušnje, ki jih je doživela, ko je bila še najstnica. FOTO: Profimedia

Pop pevka je v knjigi razkrila, da jo je starejša sestra v otroštvu skušala prodati zvodniku, jo omamljala, do nje pa je bil nasilen tudi starejši brat. Podrobno je opisala trenutek, ko je bila stara 12 let in jo je takrat 20-letna sestra omamila z uspavalnimi tabletami, podala pa je tudi srhljive podrobnosti hitre vožnje z enim od sestrinih fantov, medtem ko je imel ta v naročju pištolo. Sestra pa naj bi najstnico tudi namerno poparila z vročim čajem.

icon-expand Alison Carey vse navedbe v knjigi ostro zanika. FOTO: Profimedia

Alison so te navedbe zmotile, zato se je odločila slavno sestro tožiti. Zaradi finančne stiske se ni odločila za odvetnika, zato se zastopa kar sama. V tožbi navaja dejstvo, da ji Mariah ni ponudila možnosti, da bi se lahko odzvala na zgodbe iz knjige, obtožbam na račun sestre, ki jih je spisala v knjigi, pa ni dodala nobenega pravega dokaza. Starejša sestra, ki je bila v preteklosti že aretirana zaradi prostitucije, trdi, da trpi zaradi posttravmatske stresne motnje, tesnobe, depresije, težave pa ima tudi z hrbtenico. V preteklosti je bila tudi napadena, kar ji je prineslo možganske poškodbe, primera nasilnega vloma iz leta 2015 pa, kljub temu, niso nikoli razvozlali.

V tožbi, ki jo je vložila na sodišče je zapisano: ''Mariah Carey je svoj status javne osebnosti uporabila za napad na svojo sestro, ki je v finančni stiski in s tem poskrbela za poročanje medijev, ki so se opirali na nesramne trditve v namen pospeševanja prodaje njene knjige.'' Alison je v dokumentih navedla tudi, da se je po letih treznosti znova zatekla k alkoholu. V tožbi zahteva milijon evrov zaradi ''namernega povzročanja neizmerne čustvene stiske, ki je posledica obtoženčevega brezsrčnega, zlobnega, maščevalnega, zaničevalnega in popolnoma nepotrebnega javnega ponižanja starejše sestre.''