Sestra Miley Cyrus priznala, da se bori z odvisnostjo od pomirjeval

22-letna Noah Cyrus je za revijo Rolling Stone razkrila, da ji je pri 18 letih njen takratni fant dal pomirjevalo Xanax, ki se uporablja za zdravljenje anksioznosti in paničnih napadov, od njega pa je kasneje postala odvisna. "To je bilo nekaj, kar naju je povezalo. Mislim, da sem želela ugajati. Želela sem biti to, kar je on želel, da sem, in kar je menil, da je 'kul'. Mislila sem, da to vsi delajo."