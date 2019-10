Sestra Miley Cyrus se že od desetega leta bori z depresijo

Mlajša sestra zvezdnice Miley Cyrus , Noah Cyrus , je pred kratkim nastopila v oddaji The Late Late Show, katere gostitelj je James Corden . Z njim je iskreno spregovorila o svoji bitki z depresijo in tesnobo, ki traja že vrsto let.

"S tesnobo in depresijo se spopadam že nekje od desetega ali enajstega leta," je dejala 19-letnica, medtem ko sta govorila o njeni kolekciji oblačil Lonely. Lansirala jo je v partnerstvu z The Crystal Campaign, saj so tako s skupnimi močmi podprli neprofitno organizacijo The Jed Foundation. "Organizacija v Ameriki ščiti duševno zdravje in preprečuje samomore mladih," je dejala Noah.

"To je nekaj, kar je zelo blizu mojemu srcu," je o svoji kolekciji povedala Cyrusova. "Ena od stvari, ki sem jih vedno želela je, da bi to platformo izkoristila za pogovor o mojem duševnem zdravju ter mladim v Ameriki in povsod po svetu dala vedeti, da niso sami," je pojasnila. Dejala je še, da je hotela svojo tesnobo uporabiti za dobro in ne za slabo ter dodala: "Preprečila sem demonom, da bi prevzeli moje življenje, kot se je to dogajalo vsa ta leta."