Sestra Neymarjeve partnerice napadla nogometaša: Obnašaš se kot nezrel otrok

Nogometnega virtuoza, ki velja za enega najboljših na svetu, je v nadaljevanju obtožila neiskrenosti. "Obkrožen si z ljudmi, ki te obravnavajo kot boga in ploskajo tvojim prevaram. To dokazujejo komentarji pod objavo, v kateri si priznal svojo nezvestobo. Mnogi navajajo Boga, a sami ne ravnajo tako. Vrednote in predanost pri tebi ne obstajajo. Smejiš se situaciji, namesto da bi čutil sram in zadrego. Smejiš se na družbenih omrežjih in spet sramotiš mojo sestro," je zapisala in dodala, da si zvezdnik sam koplje jamo.

Za Bianco, ki jo je zmotilo dejstvo, da je po priznanju prevare nogometaš v komentarjih posmehljivo reagiral, ko so se nekatera dekleta javila, da je bil tudi z njimi, je Neymar očitno eden manj priljubljenih ljudi v življenju. "Je človek, ki noče biti moški, ki noče dozoreti in prevzeti krivde za to, kar počne. Kakšen smisel ima prositi za odpuščanje družino ob rojstvu otroka in se še vedno obnašati kot otrok?" se je spraševala.

V zaključku je poudarila, da Bruna z njim ni zaradi denarja ali slave. "Enkrat za vselej povem, ona tega ne potrebuje. Nikoli ni bilo nobene pogodbe ali dogovora. To je izjemno žaljivo za nekoga, ki je bil zelo dobro vzgojen, ima podporo, ljubezen, vrednote in je dober zgled. Je zelo uspešna ženska, ki dela od svojega 16. leta. Zaradi svojega dela ima zelo udobno življenje in bo lahko svojo hčerko vzgajala na najboljši možen način," je povedala in dodala, da je v razmerju zaradi ljubezni in ker si želi, da ima njena hči povezano družino in očeta. "Na žalost gre skozi to v času, ki naj bi bil najsrečnejši v njenem življenju. Vzeli so ji mir in lepe spomine, ki si jih je v tem času zaslužila. Njena odločitev in izbire so samo njene, a vedno bomo tukaj!" je še zapisala.