Sestra Peta Davidsona v spomin očetu gasilcu: Pogrešamo te

Casey Davidson , sestra Peta Davidsona , se je ob 21. obletnici terorističnega napada na New York poklonila njunemu pokojnemu očetu, ki je 11. septembra 2001 izgubil življenje. Scott Davidson je bil eden izmed gasilcev, ki so pomagali po nesreči, in je takrat tudi umrl.

"Letos si še posebej želim, da bi bil z nami. Pogrešamo te, slavimo te in se te spominjamo vsak dan. Ponosna sem, da sem tvoja deklica," je zapisala ob objavi treh fotografij z očetom. Na prvi izmed teh je njun oče, ki nosi gasilsko uniformo newyorških gasilcev in sončna očala ter se smeji s strehe. Na drugi v naročju drži Casey, ki je še deklica, na tretji pa je z očetom sedaj 28-letni Pete Davidson, ki nosi očetovo gasilsko opremo.

Leta 2015 je igralec delil serijo objav na Twitterju, v katerih se je pokojnemu očetu poklonil s šalami in se zahvalil prijateljem, ki so se prav tako spomnili nanj: "Cenim to, sem srečen človek." Dan je sicer zaključil z resnim tonom in zapisal: "Šalo na stran, ne mine dan, da se ne bi spomnil nate. Ti si moj junak in veselim se, da se bova nekega dne znova srečala."