Sestra Sharon Stone se bori za življenje: Hlastam za vsak vdih

Potem ko je Sharon Stone na družbenih omrežjih sporočila, da je njena mlajša sestra Kelly Stone zbolela za novim koronavirusom, je zdaj znano, da se je okužil tudi njen mož. Oba sta ta hip izolirana v posebni bolniški sobi, Kelly pa je na Instagramu delila posnetek, ki razkriva, da se je bolezen razvila v hujšo obliko.

Legendarna ameriška igralka Sharon Stone je v skrbeh za svojo mlajšo sestro Kelly Stone in njenega možaBrucea. Oba sta namreč pozitivna na covid-19, poleg vsega pa Kelly spada v ranljivo skupino, saj ima lupus. Obolela Kelly, rojena 1961, je na Instagramu najprej delila fotografijo, na kateri sta bila z možem še oba zdrava. Zraven pa zapisala močno sporočilo:"To sva midva. 13. marec. Na poti do najinega raja v Montani. Mislila sva, da naju covid-19 ne bo in ne more najti. Brez nakupovanja, brez zabav, komaj sva videla kakšnega človeka. Zdaj se boriva za zrak. Ne želite si covida."

Ker po njenih besedah nekateri še vedno ne jemljejo resno nošenja zaščitne maske, je objavila video iz bolniške postelje, s katerim je želela pokazati, kako resna je njena situacija: "Prosim vas, da se zavedate, da je to resnično. Hlastam ... za vsak vdih. Prosim, naredite to za ljudi, ki jih imate radi. Zagovarjajte več testov, več mask. Zahtevajte, da vsi nosijo maske. Nikoli se ne bi želeli počutiti tako. To vam obljubljam! Imam samo ljubezen. Srce se mi para za ljudi, ki ne morejo dihati," je povedala nemočna Kelly. Ob koncu pa se ji je glas zlomil, saj so jo preplavila čustva in solze.

Kelly, ki se zaveda resnosti situacije, je nato objavila še en video, ki ga je posnela v bolniški postelji, še vedno priključena na kisik. Med drugim je povedala, da se počuti malo bolje in da jo zdravijo z zdravilom remdesivir, s katerim so pred tedni zdravili tudi igralca Mela Gibsona. Dodala je še, da je hvaležna za odlično oskrbo zdravstvenega osebja v prvih bojnih vrst: "Ne morem verjeti, kaj morajo delati, da poskrbijo za ljudi, kot smo mi ,in kako sebe izpostavljajo, ko vsak dan pridejo na delo in so izpostavljeni pacientom s covidom. Nato pa se vrnejo domov k svojim družinam. Zelo sem jim hvaležna."