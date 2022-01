Sestre Kardashian-Jenner se vračajo v novem resničnostnem šovu

''Ko se konča odštevanje do novega leta, se pričenja odštevanje do novega šova,'' se glasi kratek slogan, ki napove, da se zvezdnice klana Kardashian-Jenner po kratkem premoru vračajo na televizijske zaslone. Khloe, Kim, Kris in Kourtney Kardashian ter Kendall in Kylie Jenner se pojavijo v kratkem videu, vse pa druži rdeča nit – oblačila v nevtralnih tonih. V 15-sekundnem napovedniku dekleta oboževalcem tudi zaželijo vse dobro v novem letu, podrobnosti o šovu, ki prihaja, pa tako ostajajo skrivnost.

Oboževalci sklepajo, da si bo v novih epizodah mogoče ogledati obdobje nosečnosti Kylie Jenner, ki pričakuje drugega otroka, 24-letnica pa v napovedniku nastopi visoko noseča. Vrača se tudi Kourtney, ki se je že v času šova V koraku s Kardashianovimi nekoliko oddaljila od projekta in kamer, ki so ji sledile na vsakem koraku. Njena vrnitev na televizijske zaslone v resničnostnem šovu je presenetila mnoge, ki so v preteklosti začutili, da želi mama treh otrok stopiti na povsem drugačno pot. Nekateri oboževalci so celo opazili, da 42-letnica ob vrnitvi v družinski šov ni videti preveč zadovoljna.