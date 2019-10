Sestre Kardashian v vilah hrvaškega podjetnika: So preproste in všečne

"Izkušnja s sestrami Kardashian je bila fenomenalna. Če ne bi vedel, kdo so, bi jih opisal kot preprosta in všečna dekleta. Zelo imajo rade hitro prehrano, vendar jim jo nutricionist vselej odsvetuje in morajo zato jesti solate," je za 24sata.hr dejal Kristian in povedal, da ga je kontaktirala njihova produkcijska hiša, ki je želela nastanitev za 40 ljudi – za snemalce, vizažiste in njihove prijatelje. "O vseh podrobnostih smo se dogovarjali že dva meseca prej, vendar vam zaradi pogodbe ne morem vsega razkriti,"je pripovedoval Kristian.

Povedal je tudi, da so sestre tisti teden želele zasebnost, zasebnega voznika, ki jim je bil ves čas na voljo, vodo in ekskluzivne znamke pijač, ki jih rade pijejo. "Najpomembneje pa jim je bilo, da imajo ves čas na razpolago hladen prostor za ličenje s prilagojeno razsvetljavo," je dodal.

Razkril pa je, da so več problemov povzročale njihove prijateljice kot pa one same: "Skupaj s produkcijsko ekipo so prišle tudi manekenke, ki so največkrat komplicirale. Sicer pa pri nas ni bilo vseh sester." Kristian je pripovedoval, da tisti teden nihče ni spal, saj so ves čas snemali, veslali, telovadili in se ob bazenu igrali z otroki. "Res so prijazne in prijetne," je zaključil.