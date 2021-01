Sestre Kardashian zaposlene presenetile z Rolex urami, zapravile 245 tisoč evrov

Ekipa, ki je dolga leta sodelovala z družino Kardashian-Jenner, je priznala, da so toliko časa ostali na tem delovnem mestu, ker je bilo sodelovanje z zvezdnicami vedno zelo zabavno. Razkošno darilo pa jih je presenetilo, nekateri so od veselja celo zajokali.

Pred časom so posneli zadnjo epizodo priljubljenega resničnostnega šova Kardashianovi. Kot piše portal TMZso sestre Kim, Kourtney in Khloe ter njihova mama Kris Jennerpribližno 30 zaposlenim, ki so skozi leta pomagali ustvarjati resničnosti šov, podarile prestižno darilo. Vsak je dobil uro znamke Rolex. Za vse skupaj so sestre in mama zapravile okoli 245 tisoč evrov, kot navajajo tuji mediji.

icon-expand Sestre Kardashian FOTO: Profimedia

Ekipa s snemanja je priznala, da so z dekleti z veseljem sodelovali, saj so prijazne in predvsem zelo zabavne. Ko pa so zagledali darilo, ki so ga dobili, so ostali brez besed. Nekateri so tudi zajokali ob dejstvu, da je vsega skupaj konec. Pred nekaj dnevi je tudi Kim na svojem Instagramu na zgodbo objavila fotografijo z zadnjega snemalnega dne in pokazala, da je z ekipo nazdravila ter dopisala: "Konec je. Ni videti konca solzam in pijači, če smo iskreni. Uradno jočem."

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Družina Kardashian-Jenner je septembra šokirala oboževalce, ko so sporočile, da bo po 14 sezonah šova nastopil konec. Konec ere. Konec njihovega šova. Kim se je takrat javno zahvalila vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri šovu skozi leta. Priznala pa je tudi, da je zaradi šova danes tam, kjer je in da brez šova ne bi bila enaka oseba. Šov je spremljal tako poslovno kot tudi zasebno življenje družine. Gledalci so lahko na malih zaslonih videli marsikaj, od solz, smeha, do pretepov, pijanosti in še marsičesa drugega. Prvo epizodo so v Združenih državah Amerike predvajali oktobra 2007.