Sestre Kourtney Kardashian že prispele v Italijo

Kourtney Kardashian in Travis Barker bosta še tretjič potrdila svojo zakonsko zvezo, ki bo za slavno starleto sploh prva. Če se je eden najbolj znanih in razvpitih parov Hollywooda najprej poročil brez prisotnosti družinskih članov, bosta poročno slavje v Italiji obeležila, kot se za zvezdnika njunega kova tudi spodobi – razkošno in v prisotnosti svojih znanih prijateljev ter preostalih družinskih članov.

K našim sosedom so tako že prispele članice klana Kardashian in Jenner, Kim, Khloe, Kris, Kendall in Kylie so se že pridružile mladoporočencema, ki se bosta poročila v dvorcu Castello Brown. Gre za zgodovinski hišni muzej in se nahaja visoko nad pristaniščem Portofino. Kdo vse, razen družinskih članov, je povabljen na poročno slavje, javnosti še ni znano.