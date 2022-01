Sestri Bella in Gigi Hadid obraz nove kampanje Versace

Slavni sestri Bella in Gigi Hadid sta nazaj v polnem pogonu. Nove modne fotografije prihajajoče kampanje modne hiše Versace je posnel fotografski duo Mert Alas in Marcus Piggott . Na črno-beli fotografiji lahko vidimo sestri, ki se držita za roko, njuna modna videza pa se modno ujemata. 26-letna Gigi nosi kodrasto blond lasuljo in obleko iz lateksa, medtem ko mlajša 25-letna Bella nosi blazer in krilo z nizkim pasom.

Bella je delila še fotografijo, na kateri ona nosi kovinsko vijoličasto obleko, Gigi pa blesti v kratki zeleni. "Zaradi tega imam še vedno kurjo polt. Ne morem verjeti, da bom delala za enega svojih največjih idolov, in to ob boku starejše sestre. Zame je to nepredstavljivo," je pospremila objavo.

Gigi je objavila tudi fotografijo, na kateri se jima je v kadru pridružila Donatella in ob tem na Instagramu zapisala: "Biti Versacejevo dekle je bila ena mojih največjih časti v preteklih letih, ampak najbolj cenjeni trenutki so tisti s tabo, Donatella Versace. Če spoznate svoje junake in so boljši, kot bi si lahko predstavljali, jih opomnite na to! Rada te imam, D. V. in zelo te cenim."

Modna hiša Versace je v sporočilu za javnost razkrila, da se je za dinamični duo odločila, ker sta dekleti več kot le vplivni zvezdnici. Kampanja simbolizira "raziskovanje družine in njene pripadnosti v različnih oblikah."

"Družina je vedno v središču vsega, kar počnem, zato imam tako rada Bello in Gigi. Popolnoma ponazarjajo moč med sestrami in to sporočilo delita z našim Versace gibanjem po vsem svetu," je povedala Donatella v izjavi.