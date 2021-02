Sestri Cara in Poppy Delevingne prodajata sanjsko hišo

Manekenka in igralka Cara Delevingne in njena starejša sestra Poppy Delevigne sta se odločili, da je po štirih letih pravi čas, da se poslovita od svojega domovanja v losangeleški soseski Hollywood Hills. Zato iščeta njegove nove lastnike.

"Los Angeles je lahko samoten kraj. Resnično se morate potruditi, da pridete do ljudi. Ker je ena od naju iz takšnih ali drugačnih razlogov vedno prihajala sem, je bilo druženje preprosto smiselno," je o nakupu nepremičnine s sestro povedala Cara. "To je bila priložnost za gradnjo najine sanjske sestrske hiše. Morda je čudež, ampak še vedno se pogovarjava."

Dvonadstropna hiša v tropskem boemskem stilu se razprostira na 374 kvadratnih metrih ter ima štiri spalnice in štiri kopalnice. Glavna spalnica se lahko pohvali tudi z ogromno garderobno omaro. V razkošnem domovanju seveda najdemo jedilnico, kuhinjo in dnevno sobo, ponuja pa tudi kino, igralnico z dvema ločenima točilnima mizama in sobo za zabave s plesnim drogom.

Pred hišo seveda ne manjka bazen, na vrtu pa so tudi pripomočki za peko na žaru in jedilnica, ki jo obdajajo drevesa.

