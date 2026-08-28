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Sestri Hadid združili moči v novi modni kampanji

Los Angeles, 28. 08. 2026 21.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Sestri Hadid združili moči v novi modni kampanji

Slavni sestri Hadid sta znova združili moči, tokrat v kavbojskem slogu. Bella Hadid je prvič nastopila v kampanji modne znamke Guest in Residence, ki jo je njena starejša sestra Gigi ustanovila leta 2022. Z novo jesensko kolekcijo pa Gigi svojo znamko, ki je bila doslej znana predvsem po izdelkih iz kašmirja, prvič širi tudi na džins.

Bella in Gigi Hadid sta skupaj nastopili v novi jesenski kampanji znamke Guest in Residence. 29-letna Bella se je tako prvič pojavila v kampanji modne znamke svoje 31-letne sestre, fotografiranje pa je bilo obarvano v slogu ameriškega divjega zahoda. Sestri sta pred fotografski objektiv stopili v ameriški zvezni državi Wyoming, kjer sta pozirali na ranču s konji. Fotografirala ju je Clara Balzary, Bella in Gigi pa sta nosili kavbojske klobuke, kavbojke in pletene kose iz kašmirja.

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V promocijskem posnetku se sestri znajdeta tudi v igrivem kavbojskem obračunu. Stojita druga nasproti druge sredi polja in se ob zvokih glasbe v slogu vesternov opazujeta, nato pa obe sežeta proti pištolama za pasom. Gigi je za prizor oblekla rdeč črtast pulover, rdečo rutko okoli vratu, kavbojke in črn kavbojski klobuk. Bella je nosila rdečo karirasto srajco pod rjavo-rdečo jopico, temne kavbojke, rjave usnjene kavbojske ščitnike in rjav kavbojski klobuk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na zahodu imamo gostjo. Vsem najljubša kavbojka, gospodična Bella Hadid, se pridružuje Guest in Residence v naši jesenski kampanji 2026," so ob predstavitvi sodelovanja zapisali na družbenih omrežjih znamke. Kampanja predstavlja tudi pomemben korak za znamko, ki jo je Gigi ustanovila leta 2022 in je bila doslej osredotočena predvsem na pletenine iz kašmirja. Z jesensko kolekcijo 2026 je namreč predstavila svojo prvo žensko kolekcijo džinsa. "Džins je bil vedno v središču mojega načina oblačenja. Poleg kašmirja je to tisto, v čemer praktično živim, kombinacija obojega pa je postala moja uniforma," je o novi kolekciji povedala Gigi.

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Sestri Hadid sta sicer v svoji dolgoletni manekenski karieri že večkrat sodelovali. Skupaj sta med drugim nastopili na modnih revijah in v kampanjah velikih modnih znamk, kot sta Victoria's Secret in Versace. Gigi je ob izidu kampanje na Instagramu objavila tudi fotografije s snemanja in jih preprosto pospremila z besedami 'Sestri Hadid'. Znamka Guest in Residence je od ustanovitve pritegnila tudi številne slavne obraze. Njene kose je med drugim nosila Taylor Swift, znamko svoje partnerke pa je večkrat javno podprl tudi Bradley Cooper.

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