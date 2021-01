Sestri Jenner uživata v raju: za eno noč odšteli 5300 evrov

Kylie inKendall Jenner sta se odločili, da si bosta prvi mesec v letu malo popestrili s pobegom v Mehiko. Za počitniško destinacijo sta si izbrali razkošno nastanitev Ocean Castle Sol de Oriente, ki leži na polotoku Las Estrellas in se nahaja ob morju. Razkošno počitniško vilo oddajajo tudi na platformi Airbnb, na noč pa je zanjo treba odšteti 6500 dolarjev, kar je približno 5300 evrov. Vila ponuja šest spalnic, zasebno plažo in 'neskončni' bazen.