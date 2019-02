Sestri Kardashian otvorili newyorški teden mode

Modni sladokusci so po Parizu zavzeli New York. Za neuradno otvoritev velja gala dogodek ameriške fundacije amfAR, na katerem se zberejo velika imena mode, sveta zabave in newyorška smetana. Tak dogodek seveda ne more miniti brez Kardashianovih, na rdeči preprogi pa so navdušile še Milla Jovovich, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ...

Gala dogodek ne more miniti brez kakšne izmed sester Kardashian. FOTO: AP Zvezdniki v začetku leta komaj dohajajo vse slavnostne dogodke, podelitve nagrad in seveda rdeče preproge. Komaj se je zaključil modni teden v Parizu, že se je začel newyorški. Slavnostno ga je napovedal gala dogodek ameriške fundacije za raziskavo aidsa amfAR, ki velja za njegovo neuradno otvoritev. Na gala dogodku se vsako leto zberejo največji zvezdniki in newyorška visoka družba, kjer se družijo ob večerji, pijačah, glasbenih nastopih in seveda zbirajo denar za raziskovanje aidsa. FOTO: AP Na tokratnem 21. gala dogodku je fundacija zaradi njene dobrodelnosti počastila 43-letno igralko, manekenko in modno oblikovalko Millo Jovovich. Ta je na rdeči preprogi v zlati obleki prekipevala od dobre volje. Milla je na dogodku prekipevala od dobre volje. FOTO: AP Victoria Justice je navdušila z izbiro drzne prosojne obleke, veliko pozornosti so pritegnile tudi manekenke Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Lais Ribiero in druge. Seveda takšen dogodek ne more miniti brez vsaj dela sester Kardashian. Kim in Kourtney sta izžarevali glamur in blišč. FOTO: AP