Sestri Kylie in Kendall s poljubom na usta razdelili javnost

Čeprav gre za posnetek z lanskoletnega praznovanja 30. rojstnega dne Kendall Jenner, ga je njena sestra Khloe Kardashian objavila letos in poskrbela za viralno debato.

Na posnetku se sestri sprva objemata, medtem ko pozirata pred kamero in uživata ob glasbi. Kendall nato mlajšo sestro večkrat nagovori: "Poljubi me, poljubi me!" Kylie se nato obrne proti njej in ji nameni kratek poljub na ustnice. Posnetek je od mrtvih obudila Khloe in ga objavila na Instagramu, ob njem zapisala: "Obožujem ta dva mala golobčka."