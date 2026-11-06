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Tuja scena

Sestri Kylie in Kendall s poljubom na usta razdelili javnost

Los Angeles, 06. 11. 2026 16.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Kylie in Kendall Jenner.

Klan Kardashian-Jenner polni medijske naslovnice kot za šalo, tokrat pa je pozornost ukradla sestrska ljubezen med Kylie in Kendall. Na posnetku, ki ga je objavila njuna starejša sestra Khloé, se poljubita na usta med praznovanjem rojstnega dne. Javnost je reagirala nemudoma – "preveč, lepo, nepotrebno, šokantno in ravno prav," so deljena mnenja.

Čeprav gre za posnetek z lanskoletnega praznovanja 30. rojstnega dne Kendall Jenner, ga je njena sestra Khloe Kardashian objavila letos in poskrbela za viralno debato.

Na posnetku se sestri sprva objemata, medtem ko pozirata pred kamero in uživata ob glasbi. Kendall nato mlajšo sestro večkrat nagovori: "Poljubi me, poljubi me!" Kylie se nato obrne proti njej in ji nameni kratek poljub na ustnice. Posnetek je od mrtvih obudila Khloe in ga objavila na Instagramu, ob njem zapisala: "Obožujem ta dva mala golobčka."

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Mnenja spletnih uporabnikov na 'trenutek golobčkov' so pričakovano pisana. Nekateri so poljub označili za popolnoma nepotreben, drugi šli korak dlje in ga označili za incestuoznega. "Takšnega vedenja ne bi smeli normalizirati," so prepričani.

Drugi del občinstva se je hitro postavil na stran sester in pozdravil njun lep, zdrav sestrski odnos. Opozorili so, da kratek poljub med sorojenci ni nujno nič več kot izraz naklonjenosti, in kritizirali tiste, ki v vsakem telesnem stiku iščejo seksualni pomen. "Ni vse seksualno, ljudje se pač poljubljajo tudi v družinskem krogu," je bil eden od odzivov.

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Kylie Jenner Kendall Jenner poljub posnetek

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