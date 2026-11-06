Sestri Kylie in Kendall s poljubom na usta razdelili javnost

Čeprav gre za posnetek z lanskoletnega praznovanja 30. rojstnega dne Kendall Jenner, ga je njena sestra Khloe Kardashian objavila letos in poskrbela za viralno debato.
Na posnetku se sestri sprva objemata, medtem ko pozirata pred kamero in uživata ob glasbi. Kendall nato mlajšo sestro večkrat nagovori: "Poljubi me, poljubi me!" Kylie se nato obrne proti njej in ji nameni kratek poljub na ustnice. Posnetek je od mrtvih obudila Khloe in ga objavila na Instagramu, ob njem zapisala: "Obožujem ta dva mala golobčka."
Mnenja spletnih uporabnikov na 'trenutek golobčkov' so pričakovano pisana. Nekateri so poljub označili za popolnoma nepotreben, drugi šli korak dlje in ga označili za incestuoznega. "Takšnega vedenja ne bi smeli normalizirati," so prepričani.
Drugi del občinstva se je hitro postavil na stran sester in pozdravil njun lep, zdrav sestrski odnos. Opozorili so, da kratek poljub med sorojenci ni nujno nič več kot izraz naklonjenosti, in kritizirali tiste, ki v vsakem telesnem stiku iščejo seksualni pomen. "Ni vse seksualno, ljudje se pač poljubljajo tudi v družinskem krogu," je bil eden od odzivov.
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