Sestri navdušili v povsem enakih oblačilih

Selena Gomez in njena 6-letna sestra Gracie Teefey sta se udeležili premiere filma Ledeno kraljestvo 2.

27-letna Selena je imela rjave dolge lase spete v dve kitki, njena pričeska pa je spominjala na tisto, ki jo v omenjenem filmu nosi princesa Ana. Za razliko od 6-letne svetlolase Grace, ki je imela lase spete v eno kito. Sestri sta nosili prerijski obleki z dolgimi rokavi na zvonec, na katerih so bili majhni modri cvetovi. Videz sta dopolnili s temno sivima bleščečima ogrinjaloma, ki je bil pri ovratniku obdan s perjem.

Selena Gomez in Gracie Teefey sta pripravljeni, da vstopita v Arendelle, ledeno kraljestvo. Sestri sta se udeležili slavnostne premiere animirane družinske pustolovščine Ledeno kraljestvo 2.Po slavnostni preprogi sta se z roko v roki sprehodili v popolna ujemajočih oblačilih ter bili na prvi pogled videti kot pravi zimski princesi

Čeprav nista predstavljali nobenega točno določenega lika iz filma, lahko rečemo, da sta odlično zajeli duh čarobne leden pravljice. Selena je že pred dvema letoma jasno povedala, da bo sestri vedno stala ob strani in da bo zanjo poskušala biti dober vzor.

"Sestri bom vedno dala vedeti, da je močna, pogumna in lepa," je na Instagramu leta 2017 zapisala Selena ter dodala, da jo bo vzgajana v duhu, da se bo zavedala, da je njen glas pomemben. In da bo razumela pomen biti vplivnež in pri tem navdihovala druge s svojo iskrenostjo.