Sestri princesa Eugenie in Beatrice si izmenjujeta starševske nasvete

Princesa Eugenie in njena sestra princesa Beatrice se pri izmenjavi starševskih nasvetov pogosto obrneta druga na drugo. O njunem medsebojnem odnosu je nedavno za Hello!Magazine spregovorila 34-letna Eugenie, ki je dejala: "Pogosto jo pokličem, ko se zlomim, pa tudi da jo povprašam, kaj počne in da malo pokramljava."

Princesa Beatrice in princesa Eugenie nista le sestri, sta tudi zaupnici in prijateljici.

Buckinghamska palača je nedavno sporočila, da princesa Beatrice pričakuje drugega otroka, njena sestra pa je o veseli novici zapisala: "Veselim se, da bova še več stvari delili na tej skupni poti materinstva, ko se nam bo pridružil še en član." Za revijo pa je nekaj dni pozneje razkrila: "Preden sem na Instagramu objavila to fotografijo, sem jo poklicala in vprašala, kaj želi, da ob njej pripišem. Rekla mi je, naj napišem, da komaj čakam, da bova govorili o preizkušnjah in stiskah materinstva."

"Objavljam o najini poti materinstva, saj je občutek res takšen, kot da si del nekega kluba – kluba mater. Ko so otroci enake starosti in doživljajo enake stvari, je to najsrečnejša stvar na svetu. Bea je moja starejša sestra in z njo govorim o vsem," je še povedala mlajša od sester, ki je na Instagramu delila družinsko fotografijo, na kateri sta obe princesi z možema in dvema otrokoma.

"Nisem uspela najti niti ene naše skupne fotografije, zato bo morala biti v redu ta, ki je nastala na božični dan leta 2022," je še pripisala in dodala še eno fotografijo, na kateri sta samo sestri.

Eugenie ima z možem Jackom Brooksbankom 3-letnega sina Augusta in 1-letnega Ernesta, Beatrice pa ima s soprogom Edoardom Mapellijem Mozzijem 3-letno Sienno, je pa tudi mačeha 8-letnega Christopherja Woolfa.