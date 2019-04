Podpora za Britney: 'Sestro imam rada, ne glede na vse'

28-letna Jamie Lynn Spears, je na Instagramu stopila v bran svoji slavni starejši sestri Britney, saj je izrazila svojo podporo in ljubezen, četudi nekateri trdijio, da naj bi jo na zdravljenju v ustanovi za mentalno zdravje zadrževali proti njeni volji in so v njeno podporo organizirali celo proteste.

Britney je sicer nedavno dejala, da si bo vzela nekaj časa zase, dejstvo pa je, da je njun oče Jamie precej bolan. Njena mlajša sestra pa je poudarila, da jo ima rada in da ji bo, ne glede na vse, vedno na voljo.

"Pred desetimi leti, kdo je bil tam? Jaz sem bila tu precej pred drugimi in bom tu tudi veliko kasneje. Rada imam svojo sestro z vsem, kar imam. Zato se vsak ali vse, ki govorijo drugače, lahko hudičevo spravijo proč s svojimi komentarji o tem, česa ne razumejo. Nehajte me preganjati in vse tiste, ki jih imam rada," je zapisala ob posnetek iz leta 2007, na katerem paparaci oblegajo in nadlegujejo Britney.

Pevka naj bi se sicer sama prijavila na zdravljenje, saj se tako kosa z očetovim slabim zdravstvenim stanjem. Britney je sicer priznala oboževalcem, da so ji "stvari ušle iz nadzora," hkrati pa jih posvarila, da naj "ne verjamejo vsemu, kar slišijo in preberejo".