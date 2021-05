Seth Rogen ne namerava več sodelovati z igralcem Jamesom Francom

Seth Rogen in James Franco sta v preteklosti večkrat sodelovala pri ustvarjanju filmov, kot so Ubijalski intervju, Zabava za klobase, Mojster za katastrofo ter Zadetki: Ananas ekspres , v zadnjem času pa sta se igralca odtujila. Glavni razlog za prekinitev njunega profesionalnega in zasebnega odnosa so obtožbe spolnega izkoriščanja, s katerimi se je Franco sprva soočil leta 2014 ter nato znova leta 2018.

"Ne prenesem nasilja in izkoriščanja in nikoli ne bi sodeloval pri prikrivanju takih dejanj ali pa zavedno postavil ljudi zraven nekoga, ki to počenja," je Rogen odgovoril na vprašanje novinarke, ki ga je vprašala, ali je Francu omogočal takšno ravnanje. Rogen se je tudi opravičil za šale, s katerimi je v preteklosti trivializiral Francovo obnašanje. "Šala je bila grozna in jo zelo obžalujem."

Franco je leta 2014 na družbenem omrežju Instagram skušal stopiti v kontakt z mladoletnico, kasneje pa ga je leta 2018 pet žensk obtožilo spolnega izkoriščanja, o čemer je v ameriški pogovorni oddaji dejal: "Imam svojo plat zgodbe, vendar verjamem v te ljudi, ki so bili v preteklosti premalo zastopani, ko so skušali povedati svoje zgodbe. Vanje verjamem tako, da se bom zadržal pri komentiranju."

"To dejstvo je spremenilo dinamiko najinega odnosa, a to zame ni bilo niti približno tako boleče in težko kot za druge vpletene. V tej situaciji se nikakor ne smilim samemu sebi," je intervju zaključil Seth Rogen. Prijateljstvo med igralcema je v preteklosti med oboževalci uživalo veliko podporo, eden izmed uporabnikov je na Twitterju delil galerijo fotografij prijateljev skozi leta.