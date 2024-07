Seth Rogen pojasnil, zakaj ne bo nikoli več sodeloval z Jamesom Francom

Seth Rogen in James Franco sta pred leti veljala za dvojec, ki je ob dobrem prijateljskem odnosu snemal še filmske uspešnice, a se je vse to spremenilo, ko se je Franco leta 2017 soočil z obtožbami spolnega izkoriščanja, njegova kariera je doživela zaton, umaknili pa so se tudi številni prijatelji, med njimi Rogen.

James Franco in Seth Rogen ne sodelujeta več in nista več prijatelja.

Prvič sta skupaj zaigrala v seriji Freaks and Geeks iz leta 1999, sodelovanje pa je trajalo naslednjih 20 let. Zeroville iz leta 2019 je zadnji film, v katerem sta nastopila skupaj, njun odnos pa se je skrhal že leto prej, ko so po prvih obtožbah leta 2017 v javnosti Franca spolnega izkoriščanja obtožile še druge ženske, med njimi tudi njegove štiri nekdanje študentke igre, ki so trdile, da je bilo igralčevo obnašanje neprimerno.

'Preziram zlorabo in nadlegovanje'

Rogen je za The Sunday Times povedal, da si je premislil glede sodelovanja s Francom, čeprav je imel nekaj načrtov. "Preziram zlorabo in nadlegovanje. Nikoli ne bi nekoga branil ali skrival njegovih dejanj in drugih vodil v bližino takšne osebe," je dejal igralec. "To je spremenilo veliko stvari v najinem odnosu. Leta 2018 sem rekel, da bom še naprej sodeloval z Jamesom, a nisem in ne bom," je dodal.