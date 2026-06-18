Seth Rogen zavrnil ponovno sodelovanje z Jamesom Francom

Seth Rogen je v intervjuju za The New York Times razkril, da z Jamesom Francom že dolgo nista več v stikih in da ne vidi možnosti za novo sodelovanje. "Z njim nisem sodeloval že leta. In tudi ne nameravam," je dejal 44-letni igralec, scenarist in producent. Na vprašanje, ali se z nekdanjim prijateljem še slišita, je odgovoril še bolj neposredno: "Z njim nisem govoril že zelo dolgo."
Rogen in Franco sta se spoznala na snemanju kultne ameriške serije Freaks and Geeks (1999) in hitro postala nerazdružljiv tandem. Skupaj sta zaigrala v številnih uspešnicah, med drugim v filmih Zadetka (Pineapple Express), To je konec (This Is the End), Intervju (The Interview) in Napumpana (Knocked Up). Občinstvo ju je vzljubilo zaradi sproščene kemije in občutka, da sta dobra prijatelja tudi zunaj filmskih setov.
Vse se je spremenilo leta 2018, ko se je Franco znašel v središču škandala. Več žensk, med njimi tudi nekdanje študentke njegove igralske šole, ga je obtožilo neprimernega in spolno izkoriščevalskega vedenja. Dve nekdanji študentki sta vložili skupinsko tožbo, ki se je leta 2021 končala z izvensodno poravnavo v višini 1,9 milijona evrov. Franco je sicer očitke ves čas zanikal.
48-letni igralec je lani v enem od intervjujev dejal, da ima Rogena še vedno rad, a da je njunega odnosa očitno konec. "Imela sva 20 čudovitih let prijateljstva, a mislim, da je zdaj konec. Poskusila sva, a se ni izšlo," je povedal.
Freaks and Geeks je bila ameriška najstniška komično-dramska serija, ki je bila predvajana v sezoni 1999–2000. Čeprav je bila zaradi nizke gledanosti ukinjena po samo eni sezoni, je sčasoma pridobila status kultne klasike. Serija je znana po tem, da je lansirala kariere številnih danes zelo znanih igralcev, kot so Seth Rogen, James Franco, Jason Segel in Linda Cardellini, ter po svojem realističnem in empatičnem prikazu življenja srednješolcev v 80. letih prejšnjega stoletja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.