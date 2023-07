Severina delila dopustniški utrinek s kontroverznim chefom Saltom Baejem

Severina je odpotovala na počitnice na grški otok Mikonos, od koder je delila več fotografij in videoposnetkov. Pohvalila se je, da je obiskala restavracijo priljubljenega Turka Nusreta, ki je znan po svoji izvirni pripravi mesa, nedavno pa je razburjal s svojim vsiljivim vedenjem na nogometnih tekmovanjih.

Nusret Gökçe z vzdevkom Salt Bae je lastnik verige luksuznih restavracij, nedavno pa je eno izmed teh obiskala tudi Severina. Na posnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju, je videti, kako Nusret soli njen zrezek. Turški chef je postal znan po vsem svetu in predmet memov prav zaradi svoje geste roke med soljenjem zrezka. "Prišel je tiho po prstih," je zapisala Severina ob posnetku, kako Nusret reže zrezek in ga soli.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Salt Bae je postal tema svetovnih medijev, ko se je konec minulega leta pretihotapil na zelenico po tekmi svetovnega prvenstva v nogometu, ki je potekalo v Katarju, in se fotografiral z reprezentanco Argentine in pokalom, ki so ga ti na koncu dvignili. Pokala svetovnega prvenstva v nogometu se namreč smejo dotakniti le izbranci – zmagovalci svetovnega prvenstva in voditelji držav. Dotaknil se je čaše, se pretvarjal, da jo soli, in si medalje stlačil v usta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je bila kombinacija navdušenja in moje ljubezni do Argentine. Rad imam Argentino, tam sem živel, zato sem navijal za njih. Veliko ljudi je prišlo v mojo restavracijo. Nisem se počutil tujec in nisem šel na teren, da bi se oglašal, čutil sem samo potrebo, da sem tam," se je pozneje zagovarjal chef.

"Ničesar več ne morem storiti v zvezi s tem, da bi bil tam, a nikoli več ne bi stopil na igrišče svetovnega pokala. Na igrišču je bilo vsaj 1000 drugih ljudi, a ko pokažejo video, se zdi, kot da sem bil edini. Nikoli nisem želel nikogar zasenčiti. Pozornost mi ni bila všeč," je še dodal.