Severina delila novo fotografijo z zakritim sinovim obrazom

To, da je morala Severina na svojem profilu znova skrivati obraz svojega otroka, je razjezilo nekatere oboževalce, zato so se oglasili v komentarjih. "Kakšna sramota od države, ko lastna mati ne sme pokazati obraza lastnega sina," je zapisal en sledilec. "Drži se, Seve," pa je hrvaško pevko vzpodbudil nekdo drug.

Pevka je meseca maja na družbenem omrežju delila nekaj fotografskih utrinkov potepanja po Rimu, kjer se ji je poleg prijateljic pridružil še sin, tudi takrat pa je njegov obraz morala zakriti. Fotografije so požele mnogo pozornosti, številne sledilce pa je njena poteza z zakrivanjem obraza 11-letnega Aleksandra šokirala. "To je tako čudovito in žalostno hkrati. Zakaj ne moreš slikati obraza svojega sina," je pod objavo komentirala uspešna hrvaška podjetnica Snježana Schillinger. "Žalostno je videti, da mora biti obraz tvojega otroka pokrit," je dodal drug sledilec, tretji pa je poudaril: "Bog, kakšni neumni zakoni so to, da mora tvoj prelepi otrok vedno skrivati obraz."

Severina je prvo fotografijo s sinom po daljšem času objavila julija 2022, ta pa je imela toliko večji pomen, saj zaradi dolgotrajne pravne bitke z Milanom Popovićem sinovih fotografij in posnetkov ni smela objavljati.