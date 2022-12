Severina domačemu Splitu obljubila veliko novoletno zabavo

Na novinarski konferenci, ki se je nedavno odvila v Splitu, je razkrila, da si je zelo želela, da bi ob prehodu v novo leto nastopila na domačih tleh ter da je tudi zato pripravila prav posebno zabavo. Za nastop je namreč razširila svojo ekipo, ki ji bo delala družbo na odru, in ob tem dejala, da si Split zasluži v novo leto zapluti z velikim veseljem.

Severini na odru družbo sicer ne bodo delali plesalci, bo pa zbrane dodobra ogrel raper Vojko V. Program se bo pričel ob 21.30 in trajal vse do dveh zjutraj. Organizatorji so na konferenci dejali, da pričakujejo več kot 50.000 ljudi ter da so prenočišča že v celoti razprodana. Kljub temu so vse zabave željne toplo povabili na splitsko Rivo, kjer je Severina nastopala že kot mlada nadobudna glasbenica.