Duhovnik napadel Severino: javnost spomnil na škandal izpred 20 let

Severina je nedavno javno pozvala vse svoje sledilce k podpisu peticije za pravico do splava, a verjetno ni pričakovala, da bo zaradi izražene podpore vsem ženskam deležna slabih kritik. Ali pa vsaj ne tako nizkotnih opazk, kot ji jih je namenil hrvaški duhovnik. Tomislav Lukač je delil njeno objavo in na plan privlekel več kot 20 let star škandal o posnetku pevkinega intimnega odnosa na jahti.

OGLAS

Severina je ženska, ki se od nekdaj jasno in glasno postavlja za pravice nežnejšega spola. Sama je v svoji karieri dobila že precej polen pod noge, zato še toliko bolj stoji za vsemi ženskami. Nedavno je z objavo posnetka na svojih družbenih omrežjih javno podprla peticijo za pravico do splava in pozvala sledilce, naj jo podpišejo. A s svojim dobronamernim dejanjem je nekaterim več kot očitno stopila na žulj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hrvaški duhovnik je namreč zasledil njeno objavo in namesto podpore izkazal precej neodobravanja za njena dejanja. Tomislav Lukač, ki je znan predvsem po svojih posnetkih na TikToku, je delil njen video in ob tem zapisal, da ona ni primerna oseba za pozivanje k splavu, ki ga je označil za veliko zlo. Obenem je na plan privlekel več kot 20 let star škandal pevkinega intimnega posnetka z jahte. "Ženska škandala. Ravno si je opomogla z jahte, ko je spet tam," je zapisal ob objavi, s tem pa močno razjezil hrvaško zvezdnico. In tako se je začel oster boj besed na Instagramu.

Objava hvraškega duhovnika je razjezila Severino. FOTO: Instagram - Severina icon-expand

52-letnica mu seveda ni ostala dolžna in je na njegovo izjavo odgovorila izjemno ostro. "Dragi, tvoj status se sliši, kot da mi je glavo prerezal motor jahte, zato so mi jo zašili nazaj v najboljši kliniki za dajanje glave nazaj na telo, ko jo prereže ladijski motor. Sama sem imela dober seks, kar želim tudi tebi. Lahko tudi z osebo nasprotnega spola. Kako veš, da ni dobro, če nisi poskusil? Križ je tvoj vrh," je brez dlake na jeziku zapisala na družbenih omrežjih, kjer jo je ob pozivu k podpisu podprla tudi Jelena Rozga, čeprav naj bi veljalo, da nista v najboljših odnosih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A internetnega spora še ni konec. Na odgovor slavne pevke se je ponovno odzval Lukač, ki je priznal, da ga je njena objava užalila. "Dragi moji sledilci, res ni moj cilj, da bi se spuščal na neko raven in debatiral, in verjamem, da ta zadeva ne bo prišla v medije, ampak res želim, da izveste resnico o tem, kaj je Severina danes naredila z mojim videom o splavu," je začel in nadaljeval: "Moj video o splavu je delilo 197 ljudi. Med njimi je en moški na svoj story objavil posnetek in zraven pripisal slabšalne besede o Severini. In kaj je naredila kraljica? Vzela je tisto njegovo zgodbo, izrezala njegovo ime in priimek, da se ne vidi, in jo objavila, kot da je moja zgodba in kot da sem jo jaz žalil." Po razlagi je Severino povabil na kavo in ji dejal, da jo ima rad. Pevka se je na njegove besede odzvala s sporočilom sledilcem, naj ne zaupajo duhovnikom, ki snemajo takšne videoposnetke.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči